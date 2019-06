Pedullà: "Mercato del Napoli fermo, si valuta il destino di tre azzurri"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni della trasmissione Calciomercato, soffermandosi sul mercato in casa Napoli: "Il mercato del Napoli è fermo, bisognare prendere Di Lorenzo ed è stato fatto. Ci sono cose da valutare in uscita, come Diawara destinato ad uscire, oltre ad Hysaj e Mario Rui".