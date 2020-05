Pedullà: "Mertens, manca solo l'annuncio. Su Zielinski c'era forte il Barcellona!"

Dopo aver svelato cifre e dettagli dell'accordo su Mertens, il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato diffusamente anche di Piotr Zielinski: "Su Mertens manca solo l'annuncio, non siamo più nel campo della riflessione o dei rilanci, non è più un tormentone. Zielinski? C'era in modo pesante il Barcellona, lui ha un contratto di un anno, quindi gli spagnoli c'erano e l'avevano puntato nella rivistazione che devono fare del centrocampo e lui è uno da Liga, ancora giovane, ma il Napoli da 2mln lo porterà almeno a 3 e rinnoverà fino al 2024 con opzione 2025 o direttamente al 2025. Sono due situazioni importanti perché per Gattuso erano passaggi obbligati ed ora il Napoli può valutare la situazione Milik".