Pedullà: "Milik vuole la Juve, ma deve capire che il bonifico glielo versa ancora il Napoli..."

Ora che Victor Osimhen è di fatto un nuovo giocatore del Napoli, bisognerà capire quale sarà il futuro di Arek Milik. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha dato le ultime sul destino del polacco attraverso il suo blog ufficiale: "Milik vuole la Juve, ha scelto la Juve, ha un accordo totale con la Juve in attesa che venga raggiunto l’accordo tra i club e al momento siamo in stand-by. Tuttavia Milik dovrebbe capire che il bonifico ogni mese glielo versa il Napoli, non un altro club, e la prestazione in casa dell’Inter è stata davvero imbarazzante. Se fosse stata la partitella del giovedì, avrebbero dovuto sostituirlo dopo dieci minuti. E se questo dovesse essere il rendimento, forse (senza forse) Milik dovrebbe interrogarsi sul suo modo molto soft (eufemismo) di vivere il presente perché è proiettato nel futuro (che ha scelto). A quel punto Milik farebbe prima a restituire una parte del bonifico che riceve ogni mese: chi chiede un aumento sistematico dopo due o tre gol, deve metterci la faccia (e non solo) quando le recite sono così indecorose come quella di ieri sera a San Siro".