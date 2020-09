Pedullà: "Morata? La priorità della Juve resta Dzeko. Oggi possibili novità per Milik"

La Juventus, a piccoli passi, si avvicina ad Alvaro Morata. Il giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito scrive: "Nel frattempo Dzeko e Milik-Roma sono due discorsi di sicuro ancora in piedi, nel bailamme in corso per assicurare subito almeno una punta a Pirlo. E Morata resta una possibilità, senza dimenticare che la priorità ha un nome e un cognome: Edin Dzeko. Nel pomeriggio possibilità sviluppi legati alla situazione Milik-Napoli, con la Roma in attesa".