Pedullà: "Napoli fortissimo su Llorente, l'attesa dipende da una timida speranza per Icardi..."

"Fernando Llorente e il suo futuro. Non abbiamo tracce di un ritorno dell’Inter, non ci risultano incontri in tal senso". Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: "Anzi, confermiamo che – salvo clamorose sorprese – il club nerazzurro potrebbe chiudere qui il mercato, mantenendo anche Borja Valero a centrocampo. Su Llorente resta forte, fortissimo, il Napoli che ha già un accordo biennale e che potrebbe decidere presto di entrare in scena e di uscire allo scoperto per formalizzare. L’attesa del Napoli dipende da una timida speranza di convincere Icardi ad accettare il trasferimento in Campania? Non lo escludiamo, ma oggi – almeno oggi – Maurito non modifica di una virgola la sua intenzione di restare all’Inter. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale".