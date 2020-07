Pedullà: "Napoli non ha mai mollato Osimhen, parlare oggi di Jovic è fuoriluogo"

Il Napoli è a caccia di un attaccante che possa rimpiazzare il partente Arkadiusz Milik. Alfredo Pedulla, esperto di mercato Sportitalia, tramite Twitter si è così espresso: "Parlare di Jovic ora che il Napoli non molla e mai ha mollato per Osimhen sarebbe come pensare alla settimana bianca quando manca meno di un mese a Ferragosto".

