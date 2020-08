Pedullà: "Osimhen gran colpo, ora cartello vendesi con 6 cessioni programmate"

Nel suo articolo per WilliamHillNews, il giornalista Alfredo Pedullà parla così del mercato del Napoli: "Il Napoli ha chiuso un grande colpo, Osimhen per circa 50 milioni. L’operazione più onerosa dell’era De Laurentiis, l’attaccante che invocava Gattuso. Ora è stato idealmente esposto un cartello “vendesi”. La lista comprende Koulibaly (in cima alla lista del Manchester City), Allan (che vuole l’Everton a ogni costo), Ghoulam (seguito dal Wolverhampton), senza dimenticare i vari Younes (in orbita Genoa), Ounas e probabilmente anche Lozano.

Con Koulibaly può lasciare anche Maksimovic, mentre Milik balla tra un accordo precedentemente raggiunto con la Juve e la possibilità che il mercato possa cambiare: se fosse Dzeko a indossare il bianconero, il polacco entrerebbe nella lista della Roma per la sostituzione di Edin".