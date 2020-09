Pedullà: "Paratici non dirà mai che Morata è la terza scelta. E Dzeko non sarà felice di restare..."

Attraverso il suo sito ufficiale, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà è tornato sul giro di attaccanti che non s'è completato: "Paratici che aveva seguito Suarez non conoscendo la tempistica del passaporto, libera Morata dall’Atletico e consente all’Atletico di prendere (quasi sicuramente) Luis Suarez. Oltretutto Paratici prende il terzo attaccante della sua lista, cosa che non ammetterà mai. Ancora: per due multe e liti profonde salta l’operazione Milik-Roma, per il momento o per sempre vedremo (qualche margine esiste, altrimenti piste all’estero con la Premier che lo aveva già cercato). Ovvero salta momentaneamente un contratto quinquennale da 25 milioni netti e il Napoli rischia di lasciare nel cassetto altri 25-26 milioni in presenza di un contratto, quello di Arek, in scadenza a giugno. Un’altra cosa inspiegabile: inutile raccontare che Dzeko sia felice di restare alla Roma, un sistema da tappetino steso che non trasmette mezza verità. Stavolta Edin aveva deciso di andare, poi possiamo anche dire che la sua professionalità lo porterebbe a riprendere in considerazione la Roma se non ci fossero più margini. Ma lui aveva deciso, eccome se aveva deciso.