Pedullà: "Permanenza di Insigne non al 100%, al momento però mancano proposte..."

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi sulle ultime di mercato in casa Napoli: "Insigne? Per lui al momento non ci sono proposte. Intanto precedenza a James, per Insigne non ci sono proposte da poter pensare che sia sul mercato. Anche se, al momento, non darei al 100% la sua permanenza al Napoli, fermo restando che darei una percentuale comunque molto alta".