Pedullà sul CdS: "Il futuro nasce a gennaio, ma tante sono le uscite: tutti i nomi"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà racconta dei movimenti di mercato del Napoli: "Il futuro nasce a gennaio, ma tante sono le uscite" il titolo del suo articolo, perché con Politano, eventualmente, sarebbero già quattro i colpi di mercato (Demme, Lobotka, Rrahmani) con Amrabat ad un passo. Il presidente De Laurentiis ha anticipato la rivoluzione ma solo perché molti andranno via. Possibilità di cessione - in estate - per Allan, Fabian, Mertens e Callejon che sono in scadenza. Per questo il Napoli, stavolta, si è anticipato, con giovani interessanti su cui ha investito deciso.