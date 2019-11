Pedullà sul CdS: "Strategia Ibra per aspettare il Napoli, è la sua prima scelta"

Sul tavolo di Zlatan Ibrahimovic, che per giocare in Italia chiede una cifra vicina ai 10 milioni per 18 mesi, ci sono tre squadre per il futuro. La prima è il Milan, che potrebbe prenderlo per sei mesi, lasciando poi un tavolo aperto per la rivisitazione del contratto. La seconda è il Bologna, convinto di avere una corsia preferenziale in virtù del gran rapporto che intercorre tra lo svedese e Mihajlovic. E poi c'è il Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport con la penna di Alfredo Pedullà:

"Quella di Ibra magari può essere una strategia: aspettare che il Napoli, club che aveva messo in cima alla lista dei desideri, cancelli i recenti problemi, compresa l'eventuale necessità di liberarsi di un attaccante tra quelli in scadenza. Il discorso coinvolge in modo particolare Mertens, ma non è semplicissimo pensare che il belga, in assenza di rinnovo, cambi vita calcistica a pochi mesi dalla scadenza".