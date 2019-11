Pedullà svela: "Ibrahimovic? Se oggi potesse decidere col via libera del Napoli..."

Nel corso di una diretta social sul calciomercato, il giornalista del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà, ha dichiarato: "Ibra? Il Milan ci sta pensando ma dobbiamo arrivare ad una soluzione in cui ciò che pensa il Milan possa coincidere con la volontà di Ibra, che sta valutando altre cose. A Bologna sarebbe un riferimento. Al Napoli piacerebbe molto Ibra ma oggi Ancelotti ha altri problemi. Dipenderebbe dalle uscite, da Mertens e Callejon che sono in scadenza. In attacco la società azzurra è al completo. Se Ibra oggi potesse decidere col via libera del Napoli, gli piacerebbe molto...".