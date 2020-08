Pedullà svela il mercato: "Obiettivi chiari, il Napoli farà sei acquisti"

Nel suo articolo per WilliamHillNews, il giornalista Alfredo Pedullà parla così del mercato del Napoli: "Gli obiettivi sono molto chiari: due difensori centrali, un terzino sinistro di prospettiva, un centrocampista e due esterni offensivi. Il Napoli vuole essere sempre più a immagine e somiglianza di Rino Gattuso, il buongiorno è stato giusto, la convinzione ora è quella di arrivare agli incastri necessari per una squadra che possa ambire come minimo alla conquista di un posto in Champions League".