Pedullà: "Tre top club su Milik, ma certe contropartite sono molto fantasiose"

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Considerando la trattativa avanzata per Victor Osimhen, è evidente che ad oggi sia molto più probabile il suo addio. Sulle sue tracce, come riferito da Alfredo Pedullà tramite il suo account Twitter, ci sono Juventus, Atletico Madrid e Tottenham. "Ma certe contropartite attribuite al Napoli sono molto fantasiose", scrive l'esperto di mercato sui social.