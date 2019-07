Pépé all'Arsenal un affare in tutti i sensi: i Gunners pagheranno subito 20mln e poi il resto in 5 rate

Nicolas Pépé all'Arsenal è un vero affare in tutti i sensi per i Gunners. Il quotidiano The Sun fa sapere che la società inglese pagherà subito solo 20 dei 72 milioni di sterline totali, coi restanti che verranno versati in cinque rate. Pagamento in anticipo, dunque, solo del 28% dell'intera cifra per un calciatore che era stato molto vicino al Napoli prima del colpo di scena.