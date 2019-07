Pépé andrà via, il Lille si cautela: per rimpiazzarlo si pensa ad un ex obiettivo azzurro

Con Nicolas Pepé in uscita, il Lille si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante. L'ultima idea del club francese porta in Italia, per la precisione a Genova. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il Lille avrebbe messo nel mirino Cristian Kouamè del Genoa. Un'operazione che appare però molto complicata, visto che Andreazzoli avrebbe messo il veto sulla cessione dell'ivoriano