Pepe, che flop l'ex obiettivo del Napoli: può finire al Siviglia ad un prezzo di saldo

La storia ha poi raccontato di un Pepe che a Londra non ha mai sfondato: anche in questa stagione l'ex Lille è stato un mezzo flo

TuttoNapoli.net

Nicolas Pepe fu tre anni fa, nell'estate 2019, uno dei più importanti acquisti della sessione estiva di calciomercato. In quell'occasione l'Arsenal, con un'offerta da 80 milioni di euro, lo strappò al Napoli e fece dell'attaccante ivoriano l'acquisto più costoso della sua storia.



La storia ha poi raccontato di un Pepe che a Londra non ha mai sfondato: anche in questa stagione l'ex Lille è stato un mezzo flop e, adesso, può andare via col Siviglia che sta seguendo da vicino la vicenda: secondo il portale andaluso Super Deporte, Monchi è pronto a portare Pepe in Spagna se la richiesta dell'Arsenal non sarà esorbitante.