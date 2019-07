Pépé come Jackson Martinez? La beffa dei procuratori a Dimaro senza chiudere l'affare

L'arrivo dell'entourage di Nicolas Pépé a Dimaro ha ricordato quello dei procuratori di Jackson Martinez nell'estate del 2013. Dopo aver acquistato Higuain, il Napoli sembrava pronto a chiudere anche per il forte attaccante colombiano. Una suggestione concreta dopo la visita del suo entourage in Trentino. Alla fine l'operazione sfumò, proprio come quella di Pépé. L'attaccante ivoriano, infatti, sembra ad un passo dall'Arsenal.