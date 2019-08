Pépé conferma: "Ho scelto l'Arsenal su invito della mia famiglia e dei miei agenti"

Continua a far discutere il trasferimento di Nicolas Pépé all'Arsenal che ha versato quasi 10mln di commissioni ai suoi agenti. A confermare l'influenza dei suoi procuratori sulla scelta finale è stato lo stesso attaccante ai canalli social ufficiali dell'Arsenal: "Essere qui è davvero emozionante, non è stato facile, ho fatto tanta strada e lottato a lungo per firmare per un grande club. Ho scelto l’Arsenal su invito della mia famiglia e dei miei agenti, abbiamo discusso a lungo di questa scelta. Ero in Coppa d’Africa, ne abbiamo parlato prima e dopo la competizione".