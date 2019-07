Pépé, dalla Francia: "Lille ha l'accordo con Napoli e altri due club! Agenti a Dimaro per il contratto"

Nicolas Pépé è il nome caldo per il mercato del Napoli. Gli agenti Samir Khiat e Michael N'Cho sono arrivati nel pomeriggio a Dimaro, hanno avuto un colloquio di tre ore con la dirigrenza azzurra, provando a trovare un accordo sul contratto del giocatore. Secondo La Voix du Nord, quotidiano francese, tra Napoli e Lille ci sarebbe già un accordo per una cifra di poco inferiore agli 80 milioni di euro tra cash, contropartite e bonus vari.

NON SOLO NAPOLI - Lo stesso discorso vale anche per Manchester United e Inter: l'intesa col Lille, che dovrà girare il 15% dell'entrata all'Angers per accordi precedenti, è stata trovata. Adesso l'ago della bilancia sta tutto nella volontà del calciatore ed è per questo che i procuratori si sono mossi fino alla Val di Sole. Si attendono importanti aggiornamenti.