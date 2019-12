Per il centrocampo Giuntoli segue anche la stellina Soumaré, ma il Lille spara alto

Non c’è solo il nome di Amrabat nell’agenda di Cristiano Giuntoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ds del Napoli ha messo nel mirino anche Boubakary Soumaré, 20 anni, francese del Lille. Il club di Ligue 1 ha sparato altissimo, chiedendo almeno 40 milioni (Giuntoli si era spinto fino a 20): a queste cifre, l'affare non si farà. È improbabile che il Napoli spenda una cifra del genere per un ragazzo che soltanto quest’anno sta avendo continuità: col Lille, finora, ha messo insieme 14 presenze.