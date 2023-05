Per Kim pronto un ingaggio quadruplicato al Man Utd, impossibile per ADL rilanciare

Non solo il Napoli, ma tutta la serie A non può competere con i miliardi che girano in Premier League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il Napoli, ma tutta la serie A non può competere con i miliardi che girano in Premier League. Non c'è da sorprendersi dunque - sottolinea Il Mattino - se Kim ha già detto di sì al Manchester United che gli ha offerto nove milioni di euro (quasi 7,9 milioni di sterline) ovvero quattro volte l'ingaggio del Napoli.

Ha accettato il trasferimento alla corte della famiglia Glazer che ha fatto sapere al club azzurro che verserà per intero la clausola da 56 milioni di euro. Impossibile per De Laurentiis presentare una contro offerta, ma sarebbe stato impossibile per qualsiasi club italiano. Appena 10 mesi fa il Napoli versò al Fenerbahce l'importo della clausola rescissoria, pari a 20 milioni di euro, garantendo al difensore coreano 3,2 milioni di euro lordi circa.