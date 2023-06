Per l'azzurro Vergara si schiudono le porte della B? Lo vuole una neopromossa"

TuttoNapoli.net

In casa Reggiana è iniziata ufficialmente l'era Nesta e il ds Goretti è già a caccia di giovani per la Serie B. In quest'ottica è stato effettuato un sondaggio per Kevin Miranda, difensore classe 2003 della Primavera del Sassuolo. L'altro giovane monitorato è Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 del Napoli lo scorso anno alla Pro Vercelli. Lo riporta La Gazzetta di Reggio