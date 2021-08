Per l'Inter Insigne è una ghiotta occasione di mercato: 'no' di ADL a una contropartita

C'è anche Lorenzo Insigne tra i possibili obiettivi di mercato dell'Inter per l'attacco, anche se il capitano del Napoli viene solo dietro a Duvan Zapata e Joaquin Correa. A sostenerlo è il Corriere dello Sport: "L'Inter si è informata sulla sua situazione, ma c'è una netta differenza sulla valutazione del cartellino. Il Napoli chiedere 25-30 milioni, i nerazzurri, che hanno anche pensato di inserire nell'operazione Sanchez (che non interessa a De Laurentiis), partono da 15. Il divario sembra abissale, ma guai a pensare che Insigne sia fuorigioco. In fondo dei tre è quello meno costoso".