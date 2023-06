Per la Juve Milik non vale 7 mln: avventura finita, non sarà riscattato. Ma lo rivuole Sarri

La Juventus ha deciso che non eserciterà il diritto di riscatto per il cartellino di Arkadiusz Milik.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha deciso che non eserciterà il diritto di riscatto per il cartellino di Arkadiusz Milik. Lo svela 'TuttoJuve.com': il club bianconero non pagherà i 7 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per acquistare il centravanti polacco e l'Olympique Marsiglia non concederà sconti. Per l'OM l'ex Napoli resta sul mercato, ma non andrà via per una cifra inferiore a quella pattuita la scorsa estate coi bianconeri: occhio a questo punto all'inserimento della Lazio, con Sarri che ha chiesto al presidente Lotito l'acquisto di un vice Immobile.