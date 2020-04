Per Milik c'è la fila, il Napoli non ha altra scelta: se non firma il rinnovo dovrà venderlo

Per Milik c'è la fila, scrive il Corriere dello Sport, raccontando che piace a Milan, Siviglia, in Bundesliga ma anche in Premier perché è un classe '94 e gli vengono riconosciute qualità rimaste anche soffocate in sala operatoria. Il Napoli sa che non ci sono alternative: o firma il rinnovo o dovrà cederlo, ma senza svenderlo perché un giocatore del genere ha un valore.