Per Milik la Juve non vuole sborsare 40 milioni: Gattuso ha indicato una precisa contropartita

Non solo Raul Jimenez per la Juventus. Il club bianconero è a caccia di un attaccante centrale per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le attenzioni sarebbero comunque sempre rivolte anche su Arkadiusz Milik. Il polacco non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli e dovrebbe partire nella prossima sessione di mercato.

LE CONTROPARTITE - Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha fissato da tempo il prezzo per il suo centravanti: 40 milioni di euro che però i bianconeri non sarebbero intenzionati a sborsare. Paratici potrebbe comunque tentare delle contropartite tecniche che vanno da Rugani a Romero passando per Pellegrini ma il preferito di Gennaro Gattuso resta Federico Bernardeschi.