"Per noi sei estremamente importante!": così Spalletti ha convinto Demme a restare

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio del centrocampista italo-tedesco già a gennaio, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per noi sei estremamente importante". Con queste parole - o con altre, ma il concetto in soldoni è il suddetto - Luciano Spalletti ha convinto Diego Demme a restare al Napoli. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio del centrocampista italo-tedesco già a gennaio, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo e, tramite il suo allenatore, l'ha fatto immediatamente capire al diretto interessato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.