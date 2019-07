Per Ounas richieste anche dall'estero: sull'azzurro ci sono pure Marsiglia e Nizza

Secondo le informazioni riportate da France Football , Adam Ounas è finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia. Attualmente in Egitto con la Nazionale algerina per giocare la Coppa d'Africa, l'ala di 22 anni ha impressionato finora, segnando due reti contro la Tanzania. Una performance che non sarebbe passata inosservata dalle parti di Marsiglia, che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore del Napoli. Un'altra squadra della Ligue 1, però, è sulle tracce del giocatore: il Nizza.