Per Vertonghen una nuova rivale per il Napoli: corsa a due per il centrale a costo zero

In Italia tutti vogliono Jan Vertonghen. Il difensore, che andrà in scadenza con il Tottenham in estate, era stato cercato dal Napoli in estate, con il club azzurro che lo monitora così come l'Inter da tempo. C'è da aggiungere però un nuovo club sulle tracce del difensore: come riportato dal ‘Daily Mail’ il primo obiettivo del Roma sarebbe proprio Vertonghen nel caso in cui non riuscisse a confermare Smalling.