Perché ADL ha sempre detto no all'arrivo di Balotelli

Nella sua intervista a Dazn Mario Balotelli ha ammesso di avere un sogno: giocare nel Napoli. Un sogno forse irrealizzabile data l'età e le prospettive di una carriera che vede Supermario giocare oggi in Turchia distante dal calcio che conta. Balotelli voleva vestire l'azzurro, aveva informato il suo agente, Raiola, ma - ha spiegato - non è mai riuscito nel suo desiderio a causa di De Laurentiis. Domanda: perché il presidente del Napoli non ha mai aperto ad un suo arrivo? Forse perché il carattere di Balotelli era di difficile convivenza con la piazza azzurra. Una semplice ipotesi confermata indirettamente dai fatti. Tante volte Balotelli avrebbe potuto vestire l'azzurro, non è mai successo. Non per questioni tecniche: quelle, allora, erano fuori discussione.