Perché Boga è una grande occasione di mercato

Guadagna meno di un milione, è in scadenza di contratto (con opzione però per il Sassuolo), ed è molto forte. Tre concetti per spiegare perché Jeremie Boga è un'ottima occasione di mercato. In Francia accostano di nuovo il suo nome al Napoli. Ovviamente è ipotizzabile un suo arrivo solo come erede di Insigne e non come alternativa. Il Napoli senza cessioni non può fare investimenti. Ma Boga sarebbe un nome perfetto per accendere di nuovo la fantasia dei tifosi.