Perché Cavani è ancora senza squadra? Ingaggiarlo costa 45mln (netti): i dettagli

Perché nessuno ingaggia Edinson Cavani? E' la domanda che, in questo momento, si fanno i tifosi di tutte le squadre a cui è stato accostato il Matador. A un passo dal Benfica nelle scorse settimane, l'ex centravanti del PSG è ancora senza squadra nonostante abbia deciso di abbandonare il gruppo di Thomas Tuchel il 30 giugno, senza quindi partecipare alle final eight.

La ricerca non è conclusa, sta andando avanti tramite il fratellastro Walter Fernando Guglielmone che nelle ultime settimane ha sentito e/o incontrato tantissimi club. Ma non s'è conclusa perché le richieste del Matador sono altissime, e rendono l'operazione molto costosa per tutti nonostante si tratti di uno svincolato: per firmare, Cavani chiede un triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, tra bonus alla firma e commissione da mettere in conto un ulteriore esborso di 15 milioni di euro.