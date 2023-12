Perché il 20enne Vitik è in tendenza su Google con la parola Napoli

Martin Vitík, 20 anni, centrale dello Sparta Praga, è il nome nuovo per la difesa del Napoli. Se ne parla proprio in Repubblica Ceca

Martin Vitík, 20 anni, centrale dello Sparta Praga, è il nome nuovo per la difesa del Napoli. Se ne parla proprio in Repubblica Ceca, diversi media lo accostano al club di De Laurentiis e, infatti, su Google, il suo nome è in tendenza associato alla parola Napoli.

Vitik, alto 193 centimetri, è un difensore centrale di piede destro che quest'anno ha già raccolto 23 presenze segnando anche un gol in Europa League. In passato il suo nome è stato accostato anche al Milan. Ora, a quanto pare, ci pensa il Napoli.