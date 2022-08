Perché il Chelsea libera Kepa quasi gratis? Il motivo è la svalutazione: oggi costa pochissimo, la cifra

Molti si domandano: perché il Chelsea lascia partire Kepa pagando anche il suo ingaggio per il 75%?

© foto di Uefa/Image Sport

Molti si domandano: perché il Chelsea lascia partire Kepa pagando anche il suo ingaggio per il 75%? La risposta è nella valutazione del calciatore. Kepa, scrive AS, oggi vale appena 9 milioni, eppure nell'estate del 2018 era stato pagato 80 milioni dal Chelsea che aveva coperto per intero la clausola dall'Athletic. Kepa è il portiere più pagato nella storia ma dopo due anni in panchina si è svalutato e per questo ora il Chelsea vuole rilanciarlo proponendolo al Napoli in prestito secco.