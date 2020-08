Perché il Napoli pensa anche a Brekalo per rinforzare l'attacco

Ha 22 anni Josip Brekalo, talento croato, di proprietà del Wolfsburg, ultimo esterno offensivo accostato al Napoli. Un giocatore funzionale che a vederlo, attraverso i video o ricordandosi di qualche partita europea, sembra di riconoscere Lozano, oppure Younes, o ancora Ounas (che gioca a destra) per la padronanza nella conduzione del pallone, per la tecnica nel breve, per l'indole al dribbling accentrandosi sul piede preferito. Nel suo caso, appunto, il destro.

Ma cosa spinge il Napoli a pensare a lui - cresciuto nella Dinamo Zagabria, ex compagno di Rog - come alternativa a Boga o Under per le corsie laterali? Intanto l'età, perché avere 22 anni vuol dire poter diventare chiunque, assecondando le prospettive di crescita. Quindi l'esperienza, che pare un controsenso leggendo la carta d'identità: Brekalo, seppur giovanissimo, ha già raccolto 86 presenze in Bundesliga (10 gol e 9 assist) e 11 nella nazionale maggiore della Croazia. Del Wolfsburg è un titolare e imporsi in Germania non è scontato.

Un talento che può sbocciare oppure un'eterna promessa, chi può saperlo? Chi lo conosce ne parla benissimo, secondo Sky il prezzo è ragionevole (poco meno di 20 milioni) ma le priorità del Napoli, oggi, sono altre. Potrebbe diventarlo anche Brekalo solo se altri dovessero definitivamente sfumare. Ma si tratterebbe, in quel caso, di un'alternativa. Non il massimo nell'estate dell'annunciata rifondazione.