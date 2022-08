Perché Navas convocato dal Psg vuol dire affare sfumato

Galtier ha convocato Navas per la gara di domani sera contro il Tolosa. Si giocherà alle ore 21

Galtier ha convocato Keylor Navas per la gara di domani sera contro il Tolosa. Si giocherà alle ore 21, questo vuol dire che sarà molto difficile prevedere ugualmente un suo trasferimento al Napoli. La tempistica è fondamentale. Col mercato che chiude alle ore 20 italiane di giovedì, Navas dovrebbe trovare liberarsi dal Psg, trovare accordo con De Laurentiis, volare in Italia, fare visite mediche e firmare contratto in meno di 24 ore. Affare, per questo motivo, quasi impossibile. Certo, potrebbe svincolarsi dal Psg e arrivare al Napoli anche a settembre, ma entro il 2 va consegnata la lista Uefa e lui vorrà certamente giocare la Champions. Dunque, sarà Meret il titolare.