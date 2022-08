Perché Ndombele arriva anche prima dell'addio di Fabian

Solitamente si compra dopo aver ceduto, funziona anche per il Napoli, stavolta con un'eccezione: Ndombele arriva subito

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solitamente si compra dopo aver ceduto, funziona anche per il Napoli, stavolta con un'eccezione: Ndombele arriva subito, domani visite mediche, nonostante Fabian non sia ancora del Psg. Questo perché il calciatore spagnolo è ormai fuori dai piani, non c'era a Verona e si allena sempre a parte, e quindi numericamente il Napoli aveva comunque bisogno di un altro elemento di valore a centrocampo. E magari l'arrivo di Ndombele può anche spingerlo più rapidamente al PSG, senza rischiare la beffa (da gennaio potrebbe firmare già per altri club, a costo zero).