Perché non bisogna sottovalutare la forza del Cholito (che piace al Napoli)

GIOVANILI ALTRA IMPRESA DELLA PRIMAVERA: BATTUTA LA FIORENTINA 3-2 AL 95'! Nel finale però l’ottimo Vergara conquista il rigore al 94’: Iaccarino trasforma e regala la vittoria al Napoli. Nel finale però l’ottimo Vergara conquista il rigore al 94’: Iaccarino trasforma e regala la vittoria al Napoli. LE ALTRE DI A SPALLETTI COME GATTUSO, FLOP INZAGHI ALL'INTER: HA 10 PUNTI MENO DI CONTE Classifiche a confronto dopo i tre recuperi disputati nella serata di ieri. A quattro giornate dalla fine l'Inter - che non è più padrona del suo destino - ha 10 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Ancor peggio sta facendo l'Atalanta: -14.... Classifiche a confronto dopo i tre recuperi disputati nella serata di ieri. A quattro giornate dalla fine l'Inter - che non è più padrona del suo destino - ha 10 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Ancor peggio sta facendo l'Atalanta: -14....