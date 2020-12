Perché non ha senso accostare Cutrone al Napoli

Da Firenze erano certi: al 90% Cutrone andrà al Napoli. La notizia era de La Nazione nella sua edizione di ieri. Ma è una voce che la società ha già ufficiosamente smentito. Perché il Napoli dovrebbe pensare all'attaccante della Fiorentina ma di proprietà del Wolverhampton? Nessuno mette in dubbio le sue qualità, Cutrone ha 22 anni ed è in prospettiva un ottimo attaccante, ma il Napoli nel reparto è completo. Magari servirebbe un esterno ma non un'altra punta. Ci sono già Mertens, Osimhen e Petagna. Ora l'emergenza è dettata dagli infortuni dei primi due, ma quando il reparto sarà al completo anche per l'ex Spal lo spazio si ridurrà. Cutrone, di fatto, non giocherebbe mai. In organico, tra l'altro, ci sono ancora Milik e Llorente. Un altro centravanti al Napoli non serve.