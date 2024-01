Perché Zielinski fuori? Da Milano: “ADL ha superato l’offerta dell’Inter, ma non accetta”

Il polacco si è accomodato ieri in panchina e nelle due gare di Supercoppa Italiana ha giocato 18 minuti, tutti nella semifinale contro la Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mistero Zielinski. Il polacco si è accomodato ieri in panchina e nelle due gare di Supercoppa Italiana ha giocato 18 minuti, tutti nella semifinale contro la Fiorentina. Il centrocampista è in scadenza di contratto e molto probabilmente il prossimo anno firmerà per l’Inter. Le ultime sul suo futuro arrivano dal portale Calciomercato.com: “I nerazzurri sono in vantaggio sulla Juventus e sullo stesso Napoli, che recentemente gli ha proposto un rinnovo respinto da Zielinski. Il contratto è in scadenza a giugno prossimo e il giocatore al momento è deciso a guardarsi altrove, l'Inter ha avviato i contatti tempo fa per tenersi sempre davanti alla concorrenza, e ora fiuta l'affare a zero per la prossima stagione. Sul tavolo c'è un contratto di quattro anni a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Nell'ultima proposta di prolungamento il Napoli aveva anche provato a convincere Zielinski con una cifra superiore a quella offerta dall'Inter: De Laurentiis era pronto a prolungargli il contratto per tre anni con ingaggio a 5 milioni di euro e l'inserimento di una clausola rescissoria fissata a 20 milioni. L'idea era quella di tenerlo in squadra dandogli una via d'uscita di fronte a offerte pari al suo valore. Zielinski però ha rifiutato e i prossimi mesi a Napoli rischiano di diventare complicati”.