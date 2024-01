Perez può ancora andare al Napoli, ma a giugno: il retroscena

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, L'AZZURRINO ROSSI SI TRASFERISCE IN SPAGNA: GIOCHERÀ NELLA 4ª SERIE Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A VERONA A CACCIA DI UNA PUNTA: L'ULTIMA IDEA È DESSERS, EX CREMONESE Verona alla ricerca di una punta dopo che Djuric è andato al Monza. Il club gialloblù - secondo quanto riportato da Sky Sport - avrebbe fatto un tentativo per riportare in Italia Cyriel Dessers, attaccante belga dei Rangers Glasgw, lo... Verona alla ricerca di una punta dopo che Djuric è andato al Monza. Il club gialloblù - secondo quanto riportato da Sky Sport - avrebbe fatto un tentativo per riportare in Italia Cyriel Dessers, attaccante belga dei Rangers Glasgw, lo...