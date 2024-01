Perez si avvicina, Cds: "La trattativa va avanti con ottime sensazioni"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa fra Napoli e Udinese per Nehuen Perez

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa fra Napoli e Udinese per Nehuen Perez, difensore argentino individuato come rinforzo ideale per la retroguardia di Walter Mazzarri. La trattativa va avanti con ottime sensazioni, con Aurelio De Laurentiis che sta portando avanti i discorsi con la famiglia Pozzo.

La distanza economica è minima, con l'Udinese che partiva da una valutazione di 20 milioni ed i campioni d'Italia che erano arrivati a 15. A metà strada ci saranno le strette di mano, anche se l'Udinese per il momento non ha dato il via libera. Che però potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta, col Napoli che a quel punto libererebbe Ostigard per il Genoa dopo il no del centrale al trasferimento proprio in Friuli.