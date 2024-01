Perez verso Napoli? Da Udine: "La società sta già trovando un sostituto"

Stefano Giovampietro, giornalista di Udinese Tv, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Stefano Giovampietro, giornalista di Udinese Tv, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Tra ieri sera e stamattina sono uscite voci della Juventus su Samardzic che ci hanno fatto pensare, eravamo convinti che Samardzic andasse al Napoli. Però siamo un po’ abituati dopo che è sfumata la trattativa con l’Inter l’estate scorsa. All’Udinese fa gioco che scatti l’asta e che si inseriscano altri club.

Nehuen Perez? Secondo me questa sessione di mercato può essere quella giusta per partire. Giannetti è arrivato ad Udine per sostituire l’infortunato Bijol. Su Perez c’è l’Atletico Madrid che ha il diritto di recompra a 15 milioni, è un pezzo inamovibile della difesa. Balzaretti lo ha confermato ad Udine, ma mancano diversi giorni alla fine del mercato. Stanno già cercando un’alternativa a Perez”.