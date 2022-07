Perso Kim, il Rennes si consola con Theate ma lo paga di più: i dettagli

Dal Bologna al Rennes, ci siamo quasi per l'addio di Arthur Theate a Sinisa Mihajlovic. Un affare da oltre 20 milioni

Dal Bologna al Rennes, ci siamo quasi per l'addio di Arthur Theate a Sinisa Mihajlovic. Un affare da oltre 20 milioni, già imbastito e verso la chiusura definitiva nelle prossime ore. Secondo Il Resto del Carlino, a convincere il difensore belga è stato l'ottima proposta di ingaggio avanzata dal club francese: quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a 2. Presto l'operazione sarà formalizzata in tutti i suoi dettagli.