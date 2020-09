"Petagna 10kg in sovrappeso", il dietrofront dello studio di Sky: "E' in grandissima forma!"

Hanno tenuto banco in queste ore le parole di Corrado Orrico su Petagna ("E' 10 kili in sovrappeso"), parole che sono sembrate poco generose nei confronti del giocatore che, di contro, si è mostrato assolutamente in ottimo stato durante il suo esordio col Napoli, confermando tra l'altro uno stato di forma assolutamente invidiabile al quale il giocatore è arrivato con duro lavoro proprio negli ultimi mesi, come raccontato anche da TuttoNapoli.

Arrivano dagli studi di Sky Sport, da dove ieri sono partite le parole di Orrico, delle parziali scuse, con il conduttore Alessandro Bonan che, in assenza dello stesso ex allenatore, ha voluto prendere parola per chiudere le polemiche: "Era una battuta quella di Corrado. Perché sembra, però, come vedete, è in grandissima forma”.