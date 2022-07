Petagna al Monza, dubbi su formula riscatto: Galliani vuole legarlo alla salvezza

La Serie A è una novità per il Monza, ma non per Galliani e Berlusconi

La Serie A è una novità per il Monza, ma non per Galliani e Berlusconi. Come riportato da La Repubblica, il club brianzolo mira a saltare la fase della neopromossa in lotta per la salvezza. L'obiettivo stagionale è il centro classifica, con un occhio all'Europa e, dopo aver corteggiato per settimane la procuratrice di Icardi, ora la società lavora con il Napoli per chiudere l'affare Petagna. I dubbi sono sulla formula del riscatto, che Galliani vorrebbe legato alla salvezza. Alternative più altisonanti sarebbero Pinamonti e Belotti, entrato nel mirino del Borussia Dortmund da quando Haller ha annunciato di avere un tumore ai testicoli.