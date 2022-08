Petagna-Monza, affare bloccato: Simeone in attesa, continua a volere il Napoli

Il Cholito vuole il Napoli ed è in attesa di un segnale, ma senza la cessione di Petagna il club azzurro non potrà mandarglielo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La cessione di Andrea Petagna al Monza al momento è bloccata. Lo conferma anche Radio Kiss Kiss Napoli, che sottolinea come di conseguenza sia tutto fermo anche sul fronte Giovanni Simeone. Il Cholito vuole il Napoli ed è in attesa di un segnale, ma senza la cessione di Petagna il club azzurro non potrà mandarglielo.