Petagna-Monza, resta un ultimo nodo: il Napoli ha fatto una richiesta, la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Petagna è l'obiettivo numero uno del Monza per l'attacco e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta un solo nodo da sciogliere, quello relativo alla formula, visto che per il prezzo, 15 milioni di euro, si è arrivati alla quadra. Il Napoli non vorrebbe però legare l'obbligo di riscatto alla salvezza dei brianzoli, bensì a traguardi toccati dal giocatore.