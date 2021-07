Petagna testato in un ruolo alternativo: Spalletti allontana le voci di mercato

Andrea Petagna è reduce da una stagione nella quale, soprattutto nel finale, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Poco spazio, dopo il rientro di Victor Osimhen, ma quest'anno spera di tornare protagonista. Magari in una posizione diversa da quella di centravanti, almeno in determinate circostanze.

RUOLO ALTERNATIVO? - A Dimaro Luciano Spalletti lo sta provando anche da seconda punta, alle spalle del nigeriano, un ruolo che esalta la sua tecnica, la capacità di difendere il pallone, combinare nello stretto e aprire gli spazi per la velocità del compagno. Una possibilità in più per vederlo più spesso in campo, dunque. Non solo riserva, Petagna e Spalletti allontanano così anche le voci di mercato legate all'Inter: la sua permanenza al Napoli ad oggi è praticamente certa.